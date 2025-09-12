По оценкам экспертов, к 2030 году количество электромобилей в столице составит от 100 до 300 тыс.

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Долгосрочные контракты на установку зарядных станций для электротранспорта начнут заключать в Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Принято решение о заключении долгосрочных контрактов на установку зарядных станций для электротранспорта. По оценкам экспертов, к 2030 году количество электромобилей в Москве составит от 100 до 300 тыс. Для увеличения сети зарядных станций заключим долгосрочные контракты на их установку и обслуживание", - написал мэр.

Он добавил, что город возьмет на себя ключевые этапы подготовки инфраструктуры: подведение необходимой электрической мощности и монтаж специальных фундаментов с вводно-распределительными щитами.

"Операторы - юридические лица и индивидуальные предприниматели - будут осуществлять установку и обслуживание ЭЗС в течение семи лет согласно всем техническим требованиям и высоким стандартам качества, закрепленным в контракте и техзадании. Это гарантирует пользователям доступность, надежность и безопасность процесса зарядки, а также даст серьезный толчок для увеличения производства электромобилей в России", - пояснил Собянин.

По его словам, отбор операторов ЭЗС пройдет на конкурсной основе. "Сегодня у владельцев электромобилей есть ряд льгот: они освобождены от уплаты транспортного налога, а также могут парковаться бесплатно на уличных парковках", - заключил мэр.