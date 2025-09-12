Ольга Галактионова также подчеркнула, что художественное образование необходимо сделать более привлекательным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ольга Галактионова считает, что в России существует дефицит молодых специалистов в области искусствоведения, реставрации и среди музейных хранителей. Таким мнением она поделилась во время дискуссии "Новые лица индустрии - новые тенденции художественного образования" в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

"У нас не хватает реставраторов, искусствоведов и хранителей. Это не самые популярные профессии, и меня это беспокоит. У нас есть замечательные фонды, которые вскоре некому будет сохранять и реставрировать. Мы можем бесконечно обсуждать произведения искусства, но кто-то должен передавать их из поколения в поколение", - отметила она.

Галактионова также подчеркнула, что художественное образование необходимо сделать более привлекательным. "Несколько лет назад вышел сериал "Молодежка", который рассказывает о хоккейной команде. Когда его начинали снимать в Балашихе, арена была пустой. Однако к третьему сезону съемки стали невозможными из-за расписанных тренировок молодых хоккеистов. Я понимаю, что реставраторы - это не хоккеисты, но подобные проекты могут помочь развить интерес молодежи к обучению в нашей сфере", - добавила она.

По ее словам, решение этой проблемы является общей задачей педагогов и специалистов. "Каждый должен внести свой вклад в устранение дефицита кадров", - заключила Галактионова.