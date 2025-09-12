"Победа" открыла продажу авиабилетов в Краснодар

Стоимость билетов начинается от 9 999 рублей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" открыл продажу авиабилетов на первый рейс Москва - Краснодар после возобновления работы краснодарского аэропорта, убедился корреспондент ТАСС. Стоимость билетов начинается от 9 999 рублей, следует из информации на сайте авиаперевозчика.

"Победа" возобновляет полеты в Краснодар. Первый регулярный рейс будет выполнен из Москвы 19 сентября. Время вылета запланировано на 13:25 мск из аэропорта Внуково, а прилет в Краснодар - на 17:25 мск. Время в пути составит четыре часа.

Краснодарский аэропорт открыт для обслуживания рейсов с 09:00 мск 11 сентября. Аэропорт не обслуживал самолеты с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. На протяжении всего периода временных ограничений аэропорт Краснодара поддерживал высокую степень готовности для возобновления работы, также в аэропорту укомплектован штат сотрудников.

Первый рейс Москва - Краснодар после возобновления работы краснодарского аэропорта ожидается 17 сентября. Его выполнит "Аэрофлот".