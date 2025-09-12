Московский транспорт украсили ко Дню города

Цифру 878 разместили на 30 электробусах, а на 50 остановочных павильонах - праздничные плакаты

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Электробусы, автобусы и трамваи украсили в честь Дня города в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"По традиции в дни государственных праздников украшаем наземный городской транспорт, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. 13 и 14 сентября более 5,5 тыс. автобусов, электробусов и трамваев выйдут на маршруты с российскими флагами и гербом Москвы, а в вечернее время на электросудах регулярных речных маршрутов будет включена праздничная контурная подсветка в цветах флага России. Кроме того, водители будут работать в парадной форме. С Днем города, Москва!", - сказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Так, цифру 878 разместили на 30 электробусах, а на 50 остановочных павильонах - праздничные плакаты.

Ранее сообщалось, что работа московского транспорта в День города будет продлена. В ночь с 13 на 14 сентября метро и МЦК будут работать на вход до 02:00. Также до 02:00 продлят работу 17 трамвайных маршрутов в разных районах города. В обычном режиме продолжат работать 18 регулярных ночных маршрутов.