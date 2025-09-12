Жители Избербаша остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе

Авария произошла из-за крупного прорыва в районе аэропорта, сообщает пресс-служба Единого оператора

МАХАЧКАЛА, 12 сентября./ТАСС/. Жители Избербаша из-за аварии на магистральном водоводе остались без водоснабжения, сообщает пресс-служба Единого оператора.

"На магистральном водоводе "Каспийск-Избербаш" диаметром 1 020 мм обнаружен крупный прорыв в районе аэропорта. В связи с этим насосная станция первого подъема в Каспийске была отключена, подача воды в город Избербаш временно приостановлена",- говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты филиала "Избербашский горводоканал" выехали на место аварии. "В связи с этим в период с 12 по 18 сентября 2025 года возможны перебои в подаче воды. Филиал "Избербашский горводоканал" прилагает все усилия для скорейшего восстановления водоснабжения. В случае необходимости будет организован подвоз воды автоцистернами",- добавили в пресс-службе.