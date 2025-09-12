ЛЭТИ и АСКОН займутся подготовкой кадров для электротехнической отрасли

В рамках соглашения образовательные программы будут оснащены специализированным прикладным программным обеспечением

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" и одна из ведущих отечественных компаний в сфере разработки инженерного программного обеспечения АСКОН подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития Передовой инженерной школы "Электроника и электротехника" СПбГЭТУ "ЛЭТИ" (ПИШ ЛЭТИ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Для нашей передовой инженерной школы взаимодействие с компанией АСКОН является важной точкой развития. Мы убеждены, что российские цифровые решения абсолютно не уступают зарубежным, а во многом и превосходят их, поэтому внедрение в учебный процесс отечественного программного обеспечения наилучшим образом сказывается на качестве подготовки молодых специалистов", - привели в пресс-службе слова проректора-директора ПИШ ЛЭТИ Виктора Бессонова.

Уточняется, что в рамках соглашения образовательные программы Передовой инженерной школы "ЛЭТИ" будут оснащены специализированным прикладным программным обеспечением, которое позволит усовершенствовать качество подготовки инженеров будущего.

Кроме того, будет развиваться сотрудничество в сферах совершенствования образовательных программ с целью опережающей подготовки инженерных кадров. Ведущие инженеры АСКОН будут привлекаться к экспертизе образовательных программ ПИШ ЛЭТИ, разработке их содержания, а также к проведению занятий с обучающимися, в том числе в роли наставников.

"Наше сотрудничество с ПИШ ЛЭТИ включает несколько направлений, в том числе реализацию проекта "Цифровой диплом" с использованием системы управления инженерными данными и жизненным циклом изделия "Лоцман:PLM", интеграцию геометрического ядра C3D в образовательные программы. Также мы прорабатываем организацию стажировок для студентов ЛЭТИ в АСКОН", - привели в пресс-службе слова директора по стратегическому маркетингу в машиностроении АСКОН Павла Щербинина.