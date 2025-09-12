Республиканский водоканал запустил скважину в Ольгинском

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 сентября. /ТАСС/. Проблему с нехваткой воды для 3 тыс. жителей селения Ольгинское в Северной Осетии решили бурением новой скважины глубиной 200 метров. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Республиканский водоканал запустил скважину в Ольгинском и решил проблему с водоснабжением села. До этого населенный пункт питался от одного источника, но его не хватало для трех тысяч жителей, особенно остро это ощущалось летом из-за повышенного расхода воды. Поэтому было принято решение обеспечить Ольгинское дополнительным источником воды - Водоканал пробурил новую скважину глубиной 200 метров", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 2025 году Водоканалу удалось успешно решить многолетние проблемы с водоснабжением в ряде сел Северной Осетии: специалисты восстановили старую водопроводную линию в Лескене и дополнительно запитали от нее село. К новому магистральному водоводу подключили Црау. В Михайловском восстановили аварийную скважину, а Октябрьское, Чермен, Дачное, Куртат и Камбилеевское подключили к новому водоводу.