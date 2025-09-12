Лагеря и рекреационные зоны для славянского населения являются проявлением этого факта, отметила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Финский геноцид в Карелии во время Великой Отечественной войны оказался страшнее нацистского, сказала ТАСС на площадке международного форума объединенных культур руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте РФ, член Общественной палаты Елена Малышева.

"Если мы говорим именно о Карелии, это регион, который испытал на себе геноцид, и геноцид не вермахта, не нацистский, а именно финский геноцид. На самом деле он был страшнее порой. И те лагеря, которые были созданы, рекреационные зоны для славянского населения, конечно, являются в чистом виде проявлением факта геноцида", - отметила Малышева.

Советская Карелия подверглась нападению немецко-фашистских захватчиков и их пособников в первые дни войны. С осени 1941 года и до конца июня 1944 года две трети самой экономически развитой части территории региона находились под оккупацией Финляндии - союзницы нацистской Германии. В период оккупации финнами в республике было создано свыше 100 концентрационных и трудовых лагерей для гражданского населения и советских военнопленных. Уже к концу 1941 года в них находились более 20 тыс. человек, в апреле 1942 года их количество достигло почти 24 тыс.

В дальнейшем общая численность содержавшихся в концлагерях узников колебалась в пределах от 15 до 18 тыс., что составляло около 20% всего попавшего в оккупацию населения. За время финской оккупации только в петрозаводских концлагерях погибли свыше 7 тыс. узников. Всего убиты и замучены 8 тыс. мирных граждан, в финских и немецких лагерях погибли более 18 тыс. советских военнопленных.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума являются деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме ожидается выступление более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.