Глава СПЧ предложил вернуться к устным переводным экзаменам в школах

Валерий Фадеев отметил, что полностью запретить использование ИИ обучающимся невозможно

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Возвращение к устным переводным экзаменам в школах поможет более объективно оценивать знания школьников на фоне использования ими нейросетей для выполнения письменных заданий. Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Что касается экзаменов, я считаю, надо возвращать устные переводные экзамены в школе", - сказал Фадеев журналистам.

Глава совета отметил, что полностью запретить использование искусственного интеллекта обучающимся невозможно, но на устном экзамене педагогу "за несколько минут становится понятно, разбирается ли ученик в вопросе".

Фадеев также считает, что в условиях развития искусственного интеллекта надо менять методики преподавания, серьезно увеличивая в учебном процессе долю взаимодействия учителя и ученика.