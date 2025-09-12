По словам главы совета, вопрос вызывает то, что большинство родителей не смогли подготовить необходимые документы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека пока не получал жалоб в связи с тестированием детей мигрантов на знание русского языка при поступлении в школы. Об этом сообщил глава совета Валерий Фадеев.

"Жду, но не получали. Мне казалось, что задания по русскому языку сложные, но многие, кто был допущен сейчас к экзамену, его сдали. Значит, не феноменально сложно", - сказал Фадеев.

По его словам, вызывает вопрос тот факт, что большинство родителей не смогли подготовить необходимые документы.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены. В пресс-службе ведомства уточнили, что всего за апрель-август документы в образовательные организации были поданы на 23 616 детей, имеющих иностранное гражданство. При этом полный комплект документов был подан только на 8 223 детей, которые были направлены на тестирование.

Проходили тестирование 5 940 детей, из них успешно с ним справились 2 964 (50%, или 12,6% от общего количества детей, на которых были поданы документы для обучения в российских школах).