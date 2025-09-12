Участникам мероприятия показали мультимедийное шоу, отражающее жизнь Земли и историю мировых цивилизаций с древнейших времен

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Конференция всемирного движения "Карта мира", направленного на содействие формированию справедливого мира без нацизма и терроризма, состоялась в Культурном центре ГлавУпДК при МИД России. В мероприятии приняли участие руководители органов государственной власти РФ, представители бизнеса, деятели культуры, искусства и науки, а также ветераны боевых действий, передает корреспондент ТАСС.

На конференции презентовали проект форума-фестиваля "Карта мира - 2027". "На фестиваль планируется пригласить представителей всех государств, преследующих такие же цели, как Россия, - уважение культурно-цивилизационного многообразия народов мира и их права самим определять свою судьбу и порядки", - сказал президент Фонда "Сокол" и основатель всемирного движения "Карта мира" Егор Дергачев.

Участникам конференции показали зрелищное мультимедийное шоу, отражающее жизнь Земли и историю мировых цивилизаций с древнейших времен. У присутствующих также была возможность совершить виртуальное путешествие по Золотому кольцу с помощью VR-очков. Гостей приветствовал робопес. Всем участникам вручали кристаллы - аметист, кварц и другие, значение которых можно было узнать на сайте движения.

Как отмечают организаторы, главные задачи "Карты мира" - сохранение жизни планеты и создание благоприятных условий для будущих поколений без нацизма и терроризма.

Организатором конференции выступил Фонд социальных и культурных программ "Сокол".

О "Карте мира"

Всемирное движение было основано в 2017 году Москве, за 8 лет работы организованы многочисленные фестивали, форумы и акции. Движение стало платформой для обсуждения актуальных вопросов международного сотрудничества, развития экономики, презентации проектов и достижений в разных областях деловой и общественной жизни, сохранения природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ежегодно вручается премия "Карта мира" за выдающиеся достижения в разных сферах общественной жизни, прогресс человечества, международное гуманитарное сотрудничество.