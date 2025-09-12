Ведомство добивается возмещения более 472,4 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сентября. /ТАСС/. Росприроднадзор требует от Ростовского водоканала возмещения еще почти 500 млн рублей за сброс сточных вод в реку Дон. Об этом сообщили в Telegram-канале главы ведомства Светланы Радионовой.

Ранее ведомство направило иски в суд за аналогичные нарушения за последние пять лет на общую сумму более 650 млн рублей, часть исков была удовлетворена.

"Росприроднадзор добивается возмещения более 472,4 млн рублей от АО "Ростовводоканал" за загрязнение реки Дон. Специалисты службы установили, что компания сбрасывала в реку сточные воды с превышением нормативов. Требование о добровольном возмещении вреда направлено в адрес предприятия, если средства не поступят в установленные сроки, ведомство обратится в суд", - говорится в сообщении.

Ранее Тверской суд Москвы наложил арест на активы бывшего замминистра энергетики, главы АО "Евразийский" Станислава Светлицкого по иску Генпрокуратуры об обращении его имущества в доход государства. По версии следствия, с помощью экс-мэра Ростова-на-Дону Михаила Чернышева в период с 2004 по 2006 год Светлицкий получил данные о крупнейшем в Южном федеральном округе водообеспечивающем предприятии и установил контроль над имущественным комплексом ОАО "Водоканал". Генпрокуратура потребовала арестовать активы Светлицкого (в том числе АО "Евразийский") и Чернышева, а акции "Ростовводоканала" вернуть государству.