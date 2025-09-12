Мероприятия пройдут на площадках программы мэра Москвы "Мой район"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Показательные выступления вейкбордистов и встречи с чемпионами по этому виду спорта пройдут в инновационном центре "Сколково" в рамках празднования Дня города в Москве. Об этом сообщила пресс-служба АНО "Мой район".

"В рамках чествования Дня города Москвы 13 и 14 сентября гостей ждут показательные выступления вейкбордистов, которые будут проходить в три полноценных сета каждый день - с 13:00 до 14:00, с 16:00 до 17:00 и с 19:00 до 20:00. Спортивная зона станет площадкой зрелищных трюков на воде", - говорится в сообщении.

Также желающие смогут присоединиться к мастер-классам, которые будут проводиться под руководством опытных инструкторов. Каждому участнику предоставят необходимую экипировку, включая жилеты и шлемы.

Также в пресс-службе сообщили, что в парке 50-летия Октября 13 и 14 сентября пройдет шоу воздушных гимнастов под открытым небом, москвичей и гостей столицы ждут выступления артистов цирка Никулина The Flying Heroes и мастер-классы. "В основу программы заложена установка специализированной конструкции высотой 10 метров и длиной 30 метров, обеспечивающей безопасное исполнение сложнейших акробатических элементов на открытом воздухе. Показательные выступления запланированы на четыре временных интервала 13 и 14 сентября: 13:30, 15:30, 17:30 и 19:30. Каждый выход артистов на трапецию предусматривает выполнение комплекса акробатических трюков и воздушных элементов", - говорится в сообщении.

Мероприятия пройдут на площадках программы мэра Москвы "Мой район" в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030".