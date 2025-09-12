МЧС республики порекомендовало гражданам не забывать о мерах безопасности

МАХАЧКАЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Дожди, грозы и усиление ветра до 20 м/с прогнозируются в ближайшие дни на территории Республики Дагестан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20 м/с. На реках повышение уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема ожидаются по районам республики с 12 по 15 сентября", - говорится в сообщении.

МЧС республики рекомендует гражданам не забывать о мерах безопасности, на дорогах соблюдать скоростной режим.

"Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие строения, держаться в стороне от линий электропередачи и деревьев", - добавили в пресс-службе.