Поводов для беспокойства нет, отметил председатель госкомитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сентября. /ТАСС/. Чрезвычайных и нештатных ситуаций не зарегистрировано в Удмуртии на фоне информации о якобы громком взрыве в пригороде Ижевска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель госкомитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин.

"Жители сел Люкшудья, Ягула и других соседних населенных пунктов Завьяловского района около 14:30 (13:30 мск) дня услышали звуки похожие на взрыв. Сообщаю, по состоянию на 16:20 (15:20 мск) на территории Удмуртии чрезвычайных и нештатных ситуаций не зарегистрировано, социально значимых происшествий не произошло", - написал Шуткин.

Поводов для беспокойства нет, добавил он.