Загрязненный грунт убран

МУРМАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Кольском заливе в Первомайском округе Мурманска практически завершены, загрязненный грунт убран. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы города Иван Лебедев.

"3 сентября был введен режим повышенной готовности. УМВД России по Мурманской области провели работу по обследованию и взятию проб материалов для лабораторного анализа. Правоохранительные органы дадут оценку произошедшему и привлекут к ответственности виновника. На данный момент работы по локализации и ликвидации последствий практически завершены, загрязненный грунт убран", - написал Лебедев в своем Telegram-канале.

Он добавил что 14 сентября состоится заплыв через Кольский залив в рамках фестиваля "Гольфстрим". Все площадки для его проведения готовы, угрозы жизни и здоровью спортсменов ситуация не представляет.

"На месте старта заплыва вице-президент Федерации зимнего плавания Мурманской области вместе со спортсменами, заявившимися на участие в "Гольфстриме", подтвердили готовность стартовой площадки соревнований и акватории Кольского залива к проведению заплыва", - отметил Лебедев.

Врио главы Мурманска Иван Лебедев в начале сентября сообщал о том, что в городе введен режим повышенной готовности в связи с разливом нефтепродуктов в Кольском заливе в Первомайском округе города, не уточнив площадь загрязнения. Специалисты Росприроднадзора отобрали пробы воды для проведения исследований и расчета ущерба природной среде. Ситуация на контроле у оперативных служб и профильных ведомств Мурманской области.