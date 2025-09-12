Стороны должны быть готовы к прениям, заявил судья

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Прокурор 23 сентября попросит срок наказания для писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в военных фейках и нарушении правил деятельности иноагента. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Черемушкинского суда Москвы, где идет заочный процесс по делу литератора.

"В судебном заседании объявляется перерыв до 23 сентября, 10:00 мск. Стороны должны быть готовы к прениям", - сказала судья. В ходе прений сторон прокурор скажет, какое наказание писателю нужно назначить, по его мнению. Свое отношение к обвинению и наказанию выскажет и защита.

Быков обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Быков заочно арестован и объявлен в международный розыск.