Боеприпасы обнаружили очевидцы в Тосненском районе Ленинградской области около железнодорожной платформы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Пиротехники МЧС Санкт-Петербурга уничтожили 5 авиационных бомб и 51 противотанковую мину времен Великой Отечественной войны, найденные в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"В Тосненском районе Ленинградской области около железнодорожной платформы очевидцами были обнаружены: 5 авиационных бомб (ФАБ-100) и 51 противотанковая мина времен Великой Отечественной войны. Опасную находку с соблюдением мер безопасности вывез и успешно уничтожил путем подрыва пиротехнический расчет Невского спасательного центра МЧС России из Северной столицы", - рассказали в МЧС.

В ведомстве напомнили, что, обнаруженные опасные предметы нельзя трогать руками. Необходимо обозначить место подручными средствами и вызвать специалистов по номеру 112.