Также для нужд населения в республике установили 1,5 тыс. емкостей с технической водой

МАРИУПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Производитель поставил в Донецкую Народную Республику (ДНР) более 11,5 тыс. пятилитровых бутылок с социальной - недорогой - питьевой водой в условиях проблем с водоснабжением в регионе. Кроме того, для нужд населения в республике были установлены 1,5 тыс. емкостей с технической водой. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"Держим на контроле поставки социальной воды в торговые сети республики, чтобы не допустить даже временного дефицита. <…> Производитель отгрузил в магазины более 11,5 тыс. пятилитровых бутылей стоимостью 49,99 рублей. Продолжаем работу по установке емкостей под воду для нужд населения. На сегодня в республике их 1,5 тыс. В штатном режиме ведем врезку кранов на первых этажах домов, где вода не поднимается в квартиры из-за недостаточного давления. Их общее число уже 5,5 тыс.", - написал он.

Глава региона добавил, что в ДНР идет строительство несколько водоводов, чтобы подать дополнительный объем воды в коммунальные сети и уменьшить потери ресурса.

"Уложили 750 метров трубы из необходимых 1 650 на новом водоводе из Молочного пруда в котельную "МР-2" в Донецке. Переброска из водоема позволит подать дополнительный объем воды в коммунальные сети в рамках подготовки к отопительному сезону. Продолжаем прокладывать новый трубопровод протяженностью 2,5 километра к Макеевской фильтровальной станции. <…> Запуск этого водовода позволит сократить потери до 7 тысяч кубов в сутки. Еще один трубопровод в Донецке тянем для переброски воды из Южного водозаборного узла к Кировскому узлу", - уточнил Пушилин.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.