Схема состоит из нескольких этапов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Эксперты по кибербезопасности Сбера в течение нескольких дней фиксируют десятикратный рост случаев использования мошеннической схемы с якобы кражей аккаунта в "Госуслугах". Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Схема состоит из нескольких этапов. По данным пресс-службы, сначала мошенники звонят по мобильной связи под различными бытовыми предлогами. В основном звонки идут от имени управляющих компаний и организаций ЖКХ, служб доставки, поликлиник, налоговой службы - от имени этих компаний злоумышленники направляют сообщения с кодами для подтверждения доставки и других "услуг". Если человек называет код, злоумышленники направляют поддельное сообщение о входе в аккаунт "Госуслуг", которое содержит фейковый телефон службы поддержки сервиса, или сами звонят от имени сотрудников "Госуслуг".

"Затем начинается следующий этап. Жертву запугивают: псевдосотрудники силовых структур сообщают, что из-за разглашения кода был взломан аккаунт и осуществляются переводы денег в поддержку терроризма и ВСУ. Угрожают уголовной ответственностью и внушают необходимость срочного "спасения" денежных средств с помощью перевода на "безопасный счет". Под психологическим давлением жертва выполняет все инструкции злоумышленников", - подчеркнули в пресс-службе.

"Эта легенда не новая, но мы видим, что многие россияне продолжают верить ей и пытаются переводить деньги по указанию мошенников. Мы в "Сбере" эти переводы благодаря антфирод-процессам своевременно выявляем и останавливаем. Многих наших клиентов мы также приглашаем в офис, чтобы открыть глаза на происходящее. Однако людей запугивают так сильно, что иногда уходят часы, чтобы вывести из-под влияния злоумышленников, тогда мы в том числе зовем на помощь родственников жертвы, сотрудников полиции. В очередной раз призываю никогда и никому не сообщать коды из СМС, кем бы ни представлялся звонящий. Если вас пытаются запугать - это явный признак мошенничества, не делайте ничего по указаниям незнакомцев", - отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.