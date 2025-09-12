Дорожные службы промыли знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства промыли около 2 тыс. инженерных сооружений в преддверии Дня города, который в этом году отмечается 13-14 сентября. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Выполнены масштабные работы по промывке около 2 тыс. инженерных сооружений, это - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Дополнительно обновили свыше 1,2 тыс. объектов городской инфраструктуры", - сказал он.

Заммэра отметил, что в мероприятиях в общей сложности задействовали 113 единиц техники и около 500 сотрудников коммунальных служб.

"Работы включали очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов. При необходимости провели текущий ремонт сооружений. К промывкам привлекались автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины", - уточнил Бирюков.

Так, дорожные службы промыли знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения. Памятники и фонтаны промывают вручную по особой технологии с использованием нейтральных моющих средств, которые не повреждают поверхности. Для промывки тоннелей и мостов применяются щелочные растворы, заверил глава комплекса городского хозяйства.