МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники столичных ЗАГСов в пятницу, накануне Дня города, впервые провели официальные церемонии регистрации брака на новой театральной сцене на воде на Патриарших прудах, передает корреспондент ТАСС.

Молодожены Надежда и Валерий, которые познакомились на свадьбе у друзей год назад, сообщили ТАСС, что когда узнали о возможности регистрации брака на сцене на воде, были очень рады и не думали ни минуты. А Татьяна и Вадим отметили, что Патриаршие пруды - удивительная локация, которую они очень любят и часто проводят здесь время. Перед церемониями регистрации брака для пар и их гостей на сцене прошел "диван-концерт", на котором актеры представили стихотворения и песни, а также развлекли публику интерактивом.

Специальным гостем мероприятия стал российский актер Гоша Куценко. Он поздравил молодоженов и вручил каждой паре первый семейный документ - свидетельство о заключении брака.

Как сообщила ТАСС начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, эти церемонии прошли в рамках спепроекта "Театральный бульвар. Послесловие" и завершили свадебный сезон на площадках проекта "Лето в Москве". "День города важный и значимый праздник для жителей столицы, символично было завершить свадебный сезон на площадках масштабного городского проекта "Лето в Москве" накануне этого праздника. Впервые сотрудники столичных ЗАГСов провели церемонии бракосочетания для трех пар на новой уникальной театральной сцене на воде на Патриарших прудах", - сказала Уханева.

Спецпроект "Театральный бульвар. Послесловие" - двухнедельное продолжение масштабного фестиваля "Театральный бульвар". Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар - 2025" проходил в Москве с 1 июня по 31 августа.