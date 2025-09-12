Основные мероприятия завершатся 13 сентября

ПЯТИГОРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Ожидаемое количество посетителей и участников "Осеннего культурного марафона" в Пятигорске до конца года, как ожидается, превысит 500 тыс., основные мероприятия завершатся 13 сентября, а выставку военного плаката "Уроки истории" можно будет увидеть до конца года в парке "Цветник". Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил глава города-курорта Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

"По итогам "Осеннего культурного марафона" количество людей, которые коснулись мероприятий - более 500 тысяч человек. Это те мероприятия, которые прошли, и сегодня мы открыли прекрасную выставку военного плаката в нашем парке "Цветник", она полгода будет там стоять. Посещаемость парка в месяц - более 120 тысяч человек, и они будут обязательно проходить мимо нашей выставки", - сообщил Ворошилов.

По его словам, некоторые площадки, где проходил марафон не могли вместить всех желающих. "На выступлении хора Московского Данилова монастыря в зале "Камертон" было 1 700 человек, в зале театра оперетты - более 1 600 человек. Эти площадки просто не могут вместить больше, хотя желающих прийти было много", - добавил спикер.