Региональное министерство экологии ведет круглосуточный мониторинг качества атмосферного воздуха

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) первой степени в период с 12 по 15 сентября объявлено в Челябинской области. Об этом сообщается на сайте Южно-Уральского гидрометцентра.

"12-15 сентября 2025 г. в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. <…> Объявляется предупреждение о НМУ первой степени", - говорится в сообщении.

НМУ ожидаются в Челябинске, Коркино, Аше, Златоусте, Сатке, Магнитогорске и Карабаше. В региональном министерстве экологии подчеркнули, что ведомство ведет круглосуточный мониторинг качества атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения, передвижными лабораториями, контрольно-надзорными органами.

По данным синоптиков, в регионе в эти дни ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, в отдельных районах утренние туманы. Температура воздуха ночью 0 - плюс 5 градусов, днем - плюс 12 - плюс 20 градусов. В горах и низинах - заморозки до минус 2 градусов.