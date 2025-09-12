В шествии поучаствовали более 70 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Более 70 тыс. человек приняли участие в общегородском крестном ходе в Петербурге в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, который отмечается 12 сентября. Об этом ТАСС сообщили в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви.

"Более 70 тысяч человек", - сказали в митрополии в ответ на соответствующий вопрос. Подсчет ведут правоохранители.

Большой крестный ход с Казанской иконой Божией Матери состоялся от Казанского кафедрального собора до Александро-Невской лавры. В 2025 году в торжествах впервые приняли участие юные спортсмены - участники Международных спортивных игр Александра Невского, которые Петербург принимает в эти дни.

Также был совершен малый крестный ход с мощами святого из лавры на площадь его имени, где отслужили молебен небесному покровителю Санкт-Петербурга. Частью праздника стало и водное шествие по Неве из крепости Орешек к лавре, повторяющее последний этап перенесения мощей святого в 1724 году.

Утром состоялась божественная литургия в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры, ее возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Богослужение посетил губернатор города Александр Беглов. Перед началом литургии он возложил цветы к могиле Александра Суворова, сообщила пресс-служба Смольного.

В 1724 году, желая увековечить победу в Северной войне, основатель города на Неве император Петр Великий велел перенести в Санкт-Петербург из Владимира мощи святого благоверного великого князя Александра Невского. Позже, по указу императрицы Елизаветы Петровны, день перенесения мощей святого Александра Невского стал общероссийским праздником, а в Санкт-Петербурге был учрежден крестный ход. До 1917 года от Исаакиевского собора по главной городской магистрали совершалось шествие до Александро-Невской лавры, этот день был выходным. Традиция, прерванная в годы советской власти, возобновилась в 2013 году, когда отмечалось 300-летие монастыря.

Князь Александр Невский прославился как талантливый полководец, не потерпевший ни одного поражения, как мудрый правитель и политик, который заложил основы дальнейшего развития России как великого государства. Русская православная церковь причислила его к лику святых.