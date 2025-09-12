Министр внутренних дел отметил, что Сергей Ланской делал все возможное для укрепления и процветания России

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев принял участие в торжественной церемонии, посвященной открытию мемориальной плиты на месте захоронения министра внутренних дел РФ с 1855 по 1861 год Сергея Ланского на Смоленском православном кладбище Санкт-Петербурга. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В этом году после проведения изыскательских работ с целью увековечивания памяти графа Ланского ведомством была отреставрирована крипта под храмом Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове и восстановлен надгробный камень. Глава МВД России назвал это событие важным шагом по сохранению исторического прошлого, напоминанием современному поколению и потомкам о выдающихся людях, которые посвятили себя служению Отечеству", - написала она в своем Telegram-канале.

Министр отметил, что Ланской делал все возможное для укрепления и процветания России, на каком бы поприще ему ни приходилось трудиться. Глава МВД напомнил, что в определенный период сведения о месте захоронения его знаменитого предшественника были утрачены, но благодаря кропотливым поискам, изучению архивных документов удалось восстановить историческую справедливость.

"Однако прежде всего он вошел в историю как один из деятельных разработчиков крестьянской реформы на посту министра внутренних дел. В отмене крепостного права Сергей Степанович видел главную задачу своих трудов. В то же время многое делал для развития вверенного министерства. Им была заложена основа для полицейской реформы, оптимизированы штаты, увеличено жалование стражам правопорядка. Большое внимание он уделял укреплению кадрового потенциала, дисциплины, улучшению статистического учета", - сказал Колокольцев.

Колокольцев выразил признательность всем, кто принимает участие в масштабной и нужной работе по увековечиванию памяти выдающихся людей, настоящих патриотов России.

Ланской на протяжении шести лет занимал пост министра внутренних дел при императоре Александре II. Он удостоен многих государственных наград. При выходе в отставку получил титул графа.