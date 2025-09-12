Удалось найти родственников некоторых погибших

КАЛИНИНГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Останки 63 советских воинов, обнаруженных поисковиками, перезахоронили с воинскими почестями в поселке Корнево Багратионовского округа Калининградской области, они погибли в годы Великой Отечественной войны в ходе Восточно-Прусской наступательной операции. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Мы собрались у святой для нас братской могилы, чтобы исполнить наш общий, давний долг - предать земле со всеми воинскими почестями останки шестидесяти трех советских воинов. Они пали здесь в тяжелых боях, чтобы навсегда покончить с фашизмом", - сказал на церемонии у мемориала братской могилы заместитель председателя правительства области Сергей Булычев.

Останки воинов были обнаружены в ходе поисковых мероприятий региональной общественной организацией "Совесть" на территории муниципалитета. Большинство из них воевали в 265-м стрелковом Краснознаменном полку 20-й стрелковой Барановической дважды Краснознамённой ордена Суворова дивизии, а также в 102-м гвардейском отдельном истребительно-противотанковом дивизионе 96-й гвардейской стрелковой Иловайской ордена Ленина Краснознамённой дивизии. Среди них - уроженцы Нижегородской, Курской, Ростовской, Смоленской, Ярославской областей, Краснодарского края, республик Коми и Башкортостан, Белоруссии, Украины, Армении, Киргизии.

Удалось найти родственников некоторых погибших. Так на церемонию перезахоронения из города Азова Ростовской области приехали племянники погибшего капитана Андрея Каплина.

Вблизи поселка Корнево Багратионовского района Калининградской области ранее было найдено большое захоронение советских солдат, погибших в начале 1945 г.