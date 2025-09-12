Он принимал участие в Сандомирской операции в 1944 году, в освобождении Польши, вступил на территорию Германии в составе 487-го истребительного авиационного полка

САРАТОВ, 12 сентября. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Каледин, являвшийся почетным гражданином Саратова, умер на 103-м году жизни. Об этом сообщает администрация города в своем Telegram-канале.

"На 103-м году жизни скончался почетный гражданин города Саратова Каледин Анатолий Федорович", - говорится в сообщении.

Анатолий Федорович родился 20 марта 1923 года в Саратове. Он принимал участие в Сандомирской операции в 1944 году, в освобождении Польши, вступил на территорию Германии в составе 487-го истребительного авиационного полка. В 1947 году Каледину было присвоено звание старшины. С 1962 года Анатолий Федорович учился в художественной студии, затем работал художником-оформителем в саратовской Торгрекламе.

Каледин отмечен орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги". В 2025 году Анатолию Федоровичу присвоено звание "Почетный гражданин муниципального образования "Город Саратов".

Глава Саратова Михаил Исаев выразил соболезнования родным и близким ветерана.