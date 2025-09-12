Около 60 сотрудников учреждений молодежной политики и отделений Движения первых на площадке центра изучают принципы школьного инициативного бюджетирования

СТАВРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Программу школьного и молодежного инициативного бюджетирования планируют запустить на Ставрополье с 2026 года. Механизм реализации программы в крае разрабатывают эксперты на площадке центра знаний "Машук", сообщили журналистам в пресс-службе центра.

"Благодаря этому учащиеся уже с 2026 года смогут вносить свои предложения по улучшению инфраструктуры и созданию комфортной окружающей среды. Ставропольский край стал одним из первых регионов страны, внедряющих подобную практику, в свою очередь, мы предоставили коллегам необходимые инструменты для ее успешной реализации и тиражирования", - цитирует пресс-служба гендиректора центра, заместителя гендиректора российского общества "Знание" Антона Серикова.

Около 60 сотрудников краевых учреждений молодежной политики и отделений Движения первых на площадке центра изучают принципы школьного инициативного бюджетирования. Также они разрабатывают механизм его реализации для Ставрополья.

"Программа важна для нас тем, что она объединяет специалистов молодежной политики, представителей регионального отделения Движения первых и представителей администраций муниципалитетов. Они будут работать единой командой для того, чтобы идеи и проекты ребят были реализованы на уровне их школ. Самое главное, чтобы это были именно те проекты, которые сами придумали, отобрали и поддержали ребята", - цитирует пресс-служба министра молодежной политики Ставрополья Вячеслава Коршуна.

Идея инициативного бюджетирования в школах заключается в том, чтобы школьное сообщество самостоятельно принимало решение о запуске проектов по благоустройству, бизнес-идей, расширении факультативных учебных программ или просто о закупках в рамках заранее установленной доли бюджета школы.