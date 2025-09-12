Вадим Ковалев назвал их "революцией"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Организация и открытие избирательных участков в МФЦ, в аванзале станции метро и гостинице являются смелым экспериментом, "революцией" в проведении выборов. Такое мнение журналистам озвучил председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.

Экстерриториальные участки для электронного голосования жителей 19 регионов России на выборах губернаторов впервые организовали в 12 флагманских центрах госуслуг "Мои документы" в торговых центрах, а также в гостиничном комплексе и на станции метро в Москве.

"Большое внимание, колоссальное внимание к экстерриториальным участкам [для голосования на выборах губернаторов иногородних граждан в Москве]. Это действительно очень смелый эксперимент, это действительно революция. Для нас революция - то, что мы впервые используем систему МФЦ в качестве площадки для голосования. Впервые у нас появились такие участки, как метро «Курская». Ну, это правда революция. И ее делаем мы с вами. И то, что наши сограждане приходят голосовать на эти участки, то, что они благодарят за такую возможность голосовать в столице, - для нас, мне кажется, это высшая с вами награда", - заявил Ковалев.

Около 8,7 тыс. из почти 18 тыс. зарегистрированных на электронное голосование на экстерриториальных участках в Москве избирателей из 19 регионов России сделали свой выбор за первые 12 часов.

Кто может проголосовать в Москве

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября, в ряде субъектов РФ - выборы высших должностных лиц. В список регионов, жители которых могут принять участие в выборах глав субъектов в столице, вошли Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, Республика Коми, Чувашия, а также Севастополь.

Для жителей этих регионов в Москве организованы 14 экстерриториальных участков с терминалами электронного голосования. Чтобы проголосовать на таком участке, жителям субъектов необходимо было подать заявление на портале "Госуслуги" до 8 сентября, всего было получено и одобрено порядка 18 тыс. таких заявлений.

Избиратели с одобренной заявкой на голосование на выборах высших должностных лиц субъектов РФ в Москве могут прийти на любой из 14 открытых в столице участков с 08:00 до 20:00 мск. С собой необходимо взять паспорт. Каждого пришедшего проголосовать на участок после проверки паспорта направят к свободному терминалу электронного голосования, чтобы сделать выбор с помощью анонимного электронного бюллетеня.

Все участки оборудовали системами видеонаблюдения, которые должны обеспечить непрерывную запись во все дни волеизъявления, включая ночное время. Кроме того, при содействии общественных палат регионов на участки направили наблюдателей.