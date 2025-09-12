В ночь на 14 сентября на Земле ожидается начало длительных магнитных бурь

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Ученые прогнозируют начало магнитных бурь в ночь на 14 сентября из-за влияния на Землю крупной корональной дыры, геомагнитные возмущения могут продлиться до шести суток. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

Отмечается, что на видимой стороне Солнца появилась крупная экваториальная корональная дыра. "Исходя из результатов моделирования, расположенная на Солнце крупная корональная дыра формирует <…> широкий поток быстрого солнечного ветра, на полное пересечение которого у Земли может уйти до шести суток. В возмущенную область межпланетного пространства Земля войдет в ночь с субботы на воскресенье, после чего скорость ветра начнет быстро увеличиваться с текущих 400 км/с до около 500-600 км/с 14-15 сентября с выходом на пиковые значения около 700 км/с во вторник 16 числа", - сказали в лаборатории.

Уточняется, что при воздействии корональных дыр большого размера уровень магнитных бурь может варьироваться от G1 до G3.

Степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".