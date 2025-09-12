В Москве начался открытый чемпионат по кибатлетике

В рамках мероприятия пройдет выставка новейших разработок в сфере персональной мобильности и реабилитации

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Третий открытый чемпионат Москвы по кибатлетике стартовал в Москве в центре ассистивных технологий "Феникс" на ВДНХ в субботу. В рамках мероприятия люди с ограниченными возможностями здоровья посоревнуются в разных дисциплинах с помощью современных ассистивных технологий.

Так, в этом году в программу соревнований вошли семь дисциплин: функциональные протезы плеча и предплечья, функциональные протезы бедра и голени, коляски с электроприводом, нейроинтерфейсы и экзоскелеты. Участники могут соревноваться как индивидуально, так и в составе команды от двух до шести человек.

В рамках соревнований участники преодолеют специальные испытания. Например, на трассе "Пересеченная местность" конкурсанты покажут навыки в управлении коляской, экзоскелетом или протезом. Трасса "Ремонт" позволит оценить выполнение простых бытовых действий, а в ходе задания "Тактильная сумка" участники попытаются с закрытыми глазами на ощупь определить форму предметов, полагаясь на сенсоры.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет выставка новейших разработок в сфере персональной мобильности и реабилитации. На ней более 35 компаний представят свыше 65 высокотехнологичных продуктов - от экзоскелетов и интеллектуальных протезов до нейроинтерфейсов и средств индивидуальной мобильности. Мероприятие продлится до 15 сентября.