В честь праздника в городе 13 и 14 сентября пройдут почти 150 мероприятий

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Москва в эти выходные отмечает свой 878-й день рождения. По случаю праздника в городе 13 и 14 сентября пройдут почти полторы сотни мероприятий, среди которых концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы и другие активности.

Развлекательная и познавательная программа традиционно охватит как центр города, так и площадки в других административных округах. Одними из главных станут мероприятия на Поклонной горе. Здесь 13 сентября пройдет концерт "С днем рождения, Москва!" с участием Ларисы Долиной, Филиппа Киркорова, Дениса Майданова, Жасмин, Зары и других звезд эстрады. А 14 сентября - фестиваль с популярными артистами, где покажут фрагменты спектакля о князе Владимире и песни в исполнении героев специальной военной операции.

Еще одной крупной локацией праздника станет ВДНХ. На площадке вокруг фонтана "Дружба народов" можно будет посетить музыкальные и поэтические спектакли, шоу "Кольца Москвы" с применением 3D-графики. Также гости ВДНХ смогут поучаствовать в праздничных программах музея славянской письменности "Слово", музея "Атом", центра "Космонавтика и авиация", павильона "Макет Москвы", Музея городского хозяйства, павильона № 27 "Физкультура и спорт" и посетить бесплатные экскурсии по выставке "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" в павильоне № 1 "Центральный".

В свою очередь кинопарк "Москино" приглашает на концерт-мюзикл "А я иду, шагаю по Москве" с участием Нонны Гришаевой, Александра Олешко, Николая Баскова, солиста группы Uma2rman Владимира Кристовского и других артистов. На этой же площадке пройдет музыкально-кинематографический вечер "Москва в сиянии кинозвезд". На нем выступят Большой джазовый оркестр и другие известные исполнители. Здесь же можно будет посетить представления цирка шапито, мастер-классы, колокольное шоу, ярмарку ремесел, автограф-сессии и другие мероприятия.

Тем временем звезды российского балета, среди которых Денис Родькин, Элеонора Севенард, Михаил Лобухин, Нина Капцова, выступят на понтоне Патриаршего пруда 13 сентября. Зрители увидят фрагменты из постановок "Лебединое озеро", "Спартак", "Кармен", "Шехеразада" и "Мастер и Маргарита". А 14 сентября на плавучей сцене состоится финал шахматного турнира "Герои шахматной доски. Москва". Кроме того, в центре города можно будет посетить осенний гастрономический фестиваль, который пройдет на Манежной площади, бьюти-зону и маркет спортивных товаров на Тверском бульваре, литературные чтения на Сретенском и арт-мастерскую пейзажей на Рождественском бульварах и другие события.

Развлечения для всей семьи

Праздничная программа, посвященная Дню города, пройдет и в Московском зоопарке. В субботу на старой территории возле экспозиции "Фауна России" состоится концерт, где выступят детские творческие вокальные и хореографические коллективы и пройдут спектакли, а еще гостей будут развлекать артисты на ходулях, жонглеры и клоуны. Все выходные в зоопарке будет работать зона с подвижными, познавательными играми и творческими мастер-классами.

В парке развлечений "Остров мечты" всей семьей можно будет посетить семь тематических зон, символизирующие семь холмов, на которых была построена Москва. В каждой из них пройдут различные интерактивы. Так, пространство "Чертольский холм" будет местом творчества и самовыражения, символизирующим путь к мастерству, а "Псковская горка" - зоной исполнительского искусства и культурного обмена. "Таганский холм" станет пространством шоу-программ, праздников и народных гуляний, а "Ивановская горка" - местом технических и развивающих мастер-классов. Также на празднике будут спортивные активности и игры.

Для семей с детьми специальные программы пройдут на Северном и Южном речных вокзалах, в том числе концерты, спортивные мероприятия, показ фильмов в кинотеатре под открытым небом, мастер-классы и угощения для юных горожан. Также мероприятия ко Дню города подготовили 20 столичных парков. Гостей ждут концерты живой музыки, парная спортивная эстафета "Мы вместе", детская программа с яркими аниматорами, творческие мастер-классы и познавательные викторины, а во время иммерсивных программ можно будет стать участником событий из истории Москвы.

Кроме того, в разных районах столицы пройдут мастер-классы по архитектуре, транспорту и живописи, творческие программы, организованные совместно с московскими музеями, гастрономические уроки, лекции об истории метро. На сценах выступят кавер-бенды, джазовые коллективы и уличные театры с постановками для детей и взрослых. А в столичных музеях можно будет посетить тематические выставки, экскурсии, лекции, концерты и мастер-классы.