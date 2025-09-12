Онищенко: люди будут жить до 150 лет, если научатся выращивать органы

Это может произойти в ближайшем будущем, отметил эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Продолжительность жизни может вырасти до 150 лет, если человечество научится выращивать полноценные органы, что может произойти в ближайшем будущем. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае прокомментировал попавшие в эфир кадры своей беседы с председателем КНР Си Цзиньпином о росте продолжительности жизни и о перспективах людей жить до 150 лет. Как заявил президент журналистам, современная медицина позволяет человечеству надеяться на существенный рост продолжительности жизни.

"У нас сейчас большие возможности, например, мы сейчас говорим о том, что будем выращивать даже целые органы. Если мы научимся выращивать органы, то вполне можно и до 150 лет жить. И это не фантазия, это уже реальность. Берется соединительнотканная клетка, из нее можно вырастить и почку, и печень", - сказал Онищенко.

Он отметил, что люди смогут дожить до 150 лет, если также будут прививаться и соблюдать все рекомендации эпидемиологов.

Ранее главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева сообщала ТАСС, что предел человеческой жизни сейчас находится в районе 120-125 лет, а для того, чтобы продолжительность жизни увеличилась до 150 лет, нужен революционный прорыв в науке и медицине. По ее словам, в России проживают почти 18 тысяч человек старше 100 лет, также шанс дожить до ста лет в настоящее время есть у каждого второго новорожденного.