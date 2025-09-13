Именно в этом возрасте заканчивается физиологическое развитие человека, отметил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал повысить возраст продажи алкоголя в РФ до 21 года.

"В 14 мы выдаем паспорт, в 18 лет у нас совершеннолетие, а физиологически человек заканчивает свое развитие в 21 год, тогда он полностью становится взрослым человеком. Поэтому давайте возраст людей, которым можно продавать алкоголь, доведем до 21 года", - сказал он ТАСС.

Как уточнил Онищенко, противники этой идеи часто апеллируют к тому, что молодые люди уже с 18 лет идут в армию. "Как же так, в армию призываем, а водку пить не разрешаем. Да, не разрешаем. Например, в США возраст людей, которым разрешается продавать алкоголь, - 21 год, несмотря на то, что они в армии служат, бизнесом занимаются и детей рожают", - отметил он.