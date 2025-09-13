Гейтон Маккензи добавил, что город является "Меккой культуры"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Министр спорта, искусств и культуры ЮАР Гейтон Маккензи назвал Санкт-Петербург культурной столицей мира. Таким мнением он поделился с ТАСС на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

"Я могу назвать Санкт-Петербург лучшей культурной столицей в мире. Как министр спорта, искусств и культуры, я вижу здесь не культуру на бумаге. Культура проявляется в ваших зданиях, в музыке, звучащей на ваших улицах, в гостеприимстве, в том, как ведут себя люди в этой стране. Так что да, это культурная столица мира", - отметил он.

Министр добавил, что Санкт-Петербург является "Меккой культуры". "Если вы человек культурный, творческий, если вам нужно вдохновение, то это Мекка культуры. Это просто волшебный город. В него невозможно не влюбиться. Я влюблен в Санкт-Петербург", - подчеркнул Маккензи.