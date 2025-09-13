Мэр назвал Москву одним из самых больших и сильных городов, ведущим соревнования с лучшими столицами мира

МОСКВА 13 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города, отметив значимость столицы в создании интеллектуальной и экономической мощи России.

"Дорогие москвичи! Поздравляю вас с Днем города! Сегодня Москве 878 лет. Москва - сердце русских земель, древняя и вечно молодая столица. Москва - город-труженик, где во многом создается интеллектуальная и экономическая мощь нашей страны", - сказал мэр в опубликованном видеопоздравлении в своем Telegram-канале.

Собянин добавил, что под стенами столицы не раз решалась судьба Отечества. Кроме того, на долю Москвы выпало множество суровых испытаний, но всякий раз она побеждала и становилась сильнее. По мнению Собянина, так будет и в наши дни, когда Россия вновь ведет борьбу за суверенитет и безопасность.

Также мэр назвал Москву одним из самых больших и сильных городов, ведущим соревнования с лучшими столицами мира.

"Но, конечно, прежде всего, Москва - наш родной дом, с которым связано множество личных событий: встреча с любимым человеком и рождение детей, успехи в учебе и достижения в труде, победы любимых спортивных команд, радость возвращения после поездки в далекие края, дорогие сердцу места - улицы, бульвары и парки. Москва щедро делится с каждым своей широкой душой и наша с вами задача - любить и беречь свой город, желать ему только добра и не только желать, но и созидать, благодарно отдавая городу свои таланты, знания, учения и труд. С праздником, дорогие друзья! С днем рождения, Москва!", - добавил мэр.

День города, согласно закону "О праздниках города Москвы", отмечается в первую или вторую субботу сентября. В 2025 году празднование Дня города пройдет 13 и 14 сентября. Ежегодное празднование Дня города в Москве началось с 1987 года.