Его участники проедут 26 км

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Осенний велофестиваль пройдет от ВДНХ до Крылатского по Московскому скоростному диаметру и Северо-Западной хорде 13 сентября. Об этом сообщили в PR-отделе Московских фестивалей.

"Участники велофестиваля проедут 26 км. Раздельные старты пройдут с 13:00 до 15:00. Выехать на маршрут можно до 16:30. В двух фестивальных городках подготовили насыщенную развлекательную программу, в которых весь день будут выступать артисты "Музыка в метро", - значится в сообщении организаторов.

В сообщении отмечается, что на старте на ВДНХ организованы фотозона "Вагон метро" и инсталляция из живых растений, интерактивная площадка "Фото мозаика", веломастерские, где можно будет проверить велосипед бесплатно, выступления барабанщиков, танцоров и чирлидеров. На финише на улице Крылатской для участников подготовлены мастер-класс по изготовлению кастомных велосипедных аксессуаров, площадка "Трасса с препятствиями", семейная площадка "Старты на беговелах", а также зона энерго-велосипедов.

Провоз двухколесного транспорта в электричках на всех маршрутах Москвы и Московской области в течение фестивального дня сделали бесплатным. Для этого пассажиру нужно оформить билет с нулевой стоимостью в кассах и билетных автоматах. Один пассажир может взять с собой один велосипед. Размещать двухколесное средство необходимо на специальной площадке с креплениями или в просторном тамбуре.