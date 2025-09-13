Столица отметит свое 878-летие в 2025 году

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 и 14 сентября 2025 года в Москве пройдут празднования по случаю Дня города, столица отметит свое 878-летие. В эти дни в городе состоится множество крупных праздничных мероприятий, в т. ч. концерты, фестивали, различные тематические программы и другое.

ТАСС подготовил материал об истории празднования Дня города Москвы.

Дата празднования

День города, согласно закону "О праздниках города Москвы" от 22 сентября 2004 года (в редакции от 29 сентября 2021 года), отмечается в первую или вторую субботу сентября.

Ежегодное празднование Дня города в Москве началось с 1987 года. Ранее торжественные мероприятия проходили только в юбилейные годы 700-летия и 800-летия столицы.

700-летие Москвы

Впервые торжества, посвященные основанию города, были организованы в Москве в 1847 году, когда отмечалось ее 700-летие. Инициатива празднования принадлежала группе московских славянофилов, в первую очередь историкам Константину Аксакову и Михаилу Погодину. В 1846 году Аксаков опубликовал в газете "Московские ведомости" статью "Семисотлетие Москвы", которая вызвала общественную дискуссию о значении города в истории России. Тогда же историк Иван Забелин доказал, что первое упоминание Москвы в русских летописях приходится на 4 апреля 1147 года. В кругах московской общественности была составлена программа юбилейных празднеств, проведение которых было запланировано на весну 1847 года. В первый день предполагались церковные торжества, на второй - заседание в Московском университете с вечерним балом у генерал-губернатора, на третий - народные гулянья. Однако император Николай I, относившийся к славянофилам как к политически неблагонадежным элементам, не позволил реализовать намеченные планы. По распоряжению главы государства торжества были назначены на 1 января 1847 года. Празднование было ограничено одним днем, когда в церквях был отслужен торжественный молебен, а улицы были украшены иллюминацией.

800-летие столицы

Инициатива празднования 800-летия Москвы в 1947 году принадлежала председателю исполкома Московского городского совета народных депутатов (Моссовет) Георгию Попову. Она была поддержана главой советского правительства Иосифом Сталиным. Был создан правительственный комитет по проведению торжеств, в который вошли член политбюро ЦК ВКП(б) Лаврентий Берия, заместитель министра иностранных дел СССР Андрей Вышинский, историк Сергей Бахрушин, президент Академии наук СССР физик Сергей Вавилов, архитектор Алексей Щусев и другие. По предложению Попова праздник было решено провести в воскресенье 7 сентября - в день 135-летия Бородинского сражения. При этом при его подготовке действовала установка "не увлекаться археологией", т. е. историей дореволюционной Москвы, а основное внимание уделить демонстрации достижений социалистического строительства. Были проведены значительные работы по благоустройству столицы: проведена очистка домовладений от мусора, отремонтировано дорожное покрытие на основных магистралях города, госучреждениям было поручено провести ремонт фасадов принадлежащих им зданий и т. п.

6 сентября 1947 года в Большом театре состоялось торжественное заседание Моссовета, в котором принимали участие руководители коммунистической партии, представители общественных организаций и Советской армии. Был оглашен указ президиума Верховного Совета СССР о награждении Москвы орденом Ленина. В тот же день на Советской площади (бывшая Скобелевская, ныне Тверская) в Москве был торжественно заложен памятник князю Юрию Долгорукому по проекту скульптора Сергея Орлова (установлен в 1954 году). 7 сентября на стадионе "Динамо" прошел спортивно-художественный праздник. Вечером был дан салют из 20 артиллерийских залпов. В день 800-летия Москвы в городе были торжественно заложены восемь высотных зданий (т. н. сталинские высотки), в том числе главное здание Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. 20 сентября 1947 года в честь юбилея была учреждена медаль "В память 800-летия Москвы". Ею награждались москвичи, способствовавшие реконструкции столицы, ее экономическому и культурному развитию. Согласно положению о медали, награды удостаивались государственные, партийные и общественные деятели, рабочие, служащие, инженерно-технический персонал, работники науки, культуры, здравоохранения, образования, военнослужащие, инвалиды войны и труда, а также домохозяйки, принимавшие "активное участие в благоустройстве города, работе школ и детских учреждений". Всего было награждено более 1,7 млн человек.

В годы перестройки

В 1987 году, в год 840-летия столицы, по инициативе первого секретаря московского городского комитета КПСС Бориса Ельцина было восстановлено празднование Дня Москвы (официальное название в конце 1980-х годов). В субботу 19 сентября 1987 года состоялась торжественная демонстрация на Красной площади, которую с трибуны мавзолея приветствовали московские руководители (Борис Ельцин, председатель Мосгорисполкома Валерий Сайкин и другие). На Садовом кольце было организовано карнавальное шествие, по Москве-реке прошли украшенные баржи, каждая из которых была посвящена какой-либо теме (в том числе "Москва - порт пяти морей", "Москва - культурный центр"), в скверах выступали духовые оркестры и артисты. На ВДНХ состоялся фестиваль "Салют Москве трудовой", в парке Коломенское - "Над Москвой-рекой".

В 1988-1990 годы традиция празднования Дня Москвы продолжилась, торжества открывались митингом на Советской площади у памятника Юрию Долгорукому, где выступали руководители города. На улицах столицы организовывали концерты, театрализованные представления, выступали духовые оркестры, работали импровизированные студии художников и скульпторов, торговые ярмарки, по Садовому кольцу проходил легкоатлетический пробег. В 1991 году День города в Москве отметили в субботу 31 августа, в столице состоялись спортивные соревнования и народные гулянья. Официальных мероприятий не проводилось.

850-летие столицы

Особенно широко в столице отмечалось 850-летие города в 1997 году. Согласно указу президента РФ Бориса Ельцина "О праздновании 850-летия основания Москвы" от 9 ноября 1994 года, была образована государственная комиссия по подготовке к юбилею. Ее возглавил мэр столицы Юрий Лужков. Необходимые средства были выделены из федерального бюджета. Официальными днями торжеств были определены 6 и 7 сентября 1997 года - первые суббота и воскресенье месяца. К праздничной дате были приурочены работы по воссозданию московских храмов, реставрация Государственного исторического музея, Государственной Третьяковской галереи, проведено благоустройство Александровского сада, музеев-усадеб, парков и других объектов. Был открыт торгово-пешеходный мост "Багратион" через Москву-реку, заложены Музей археологии Москвы на Манежной площади и парк 850-летия Москвы в районе Марьино.

Накануне официальных торжеств 5 сентября на Соборной площади Кремля состоялось театрализованное представление, на котором присутствовали президент РФ Борис Ельцин, Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (Ридигер), министр иностранных дел РФ Евгений Примаков и др. 6 и 7 сентября на Тверской улице и Новом Арбате, Красной, Манежной и Пушкинской площадях прошли карнавальное шествие, концерты и народные гулянья. На Красной площади также состоялся концерт итальянского оперного певца Лучано Паваротти, у главного здания МГУ им. М. В. Ломоносова на Воробьевых горах - концерт и лазерное шоу французского композитора Жан-Мишеля Жарра. В городских парках и скверах прошли фестивали, ярмарки народного творчества и др. Торжества завершились праздничным салютом.

Дни города после 2000 года

До 2010 года торжественная церемония открытия Дня города проходила на Тверской площади у памятника Юрию Долгорукому. В 2011 году открытие праздника было перенесено на Красную площадь.

В 2020 и 2021 годы, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции, масштабные народные гулянья не проводились. Локальные мероприятия были организованы в парках, на районных площадках, в учреждениях культуры. В 2022 году день 875-летия столицы отмечался фестивалями, концертами и фейерверками. Центральной площадкой праздника стала Тверская улица, которую разделили на четыре тематические зоны, связанные с развитием города. На ВДНХ состоялось открытие колеса обозрения "Солнце Москвы" - самого высокого в Европе.

В 2023 году в рамках празднования Дня города прошли более 150 крупных мероприятий, в т. ч. концерты, фестивали, различные тематические программы. Основные площадки были организованы на Поклонной горе, в парке искусств "Музеон" и спорткомплексе "Лужники". Состоялись три транспортных парада (поездов метро, речных судов и ретротрамваев), фестивали "Добрая Москва" и "Театральный марш". Фейерверки с 2023 года не проводились.

В 2024 году праздничные мероприятия прошли на площадках фестивалей "Территория будущего. Москва-2030", "Лето в Москве. Все на улицу" и других. На аттракционе "Солнце Москвы" на ВДНХ состоялось световое представление. 7 сентября президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видео-конференц-связи дали старт открытию первой очереди кинопарка "Москино" в Краснопахорском районе Троицкого административного округа города. На площадках фестиваля "Территория будущего. Москва-2030" были развернуты пункты городской благотворительной акции "Москва помогает", куда все желающие могли передать гуманитарную помощь для участников специальной военной операции.

В 2025 году в рамках празднования Дня города запланировано около 140 мероприятий, в том числе в центре столицы, парках, учреждениях культуры, образования и социальной защиты. На Поклонной горе состоятся праздничные концерты, на ВДНХ пройдут музыкальные, литературные и поэтические спектакли, а также шоу "Кольца Москвы" со спецэффектами. На понтоне Патриаршего пруда выступят звезды российского балета, на Манежной площади состоится осенний гастрономический фестиваль, в парке искусств "Музеон" - соревнование программистов.