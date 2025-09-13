В стране изменили действующую норму, на основании которой родители ребенка, родившегося в Аргентине, могли сразу запросить постоянный вид на жительство

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Аргентина заинтересована в культурном и туристическом обмене с Россией, но не в развитии "родильного туризма". Об этом сообщил изданию РБК посол южноамериканской страны Энрике Игнасио Феррер Виейра, комментируя недавнее решение властей ужесточить миграционное законодательство.

29 мая в Аргентине вступил в силу указ об изменении миграционных процедур. Среди прочего документ изменил действующую норму, на основании которой родители ребенка, родившегося в Аргентине, могли сразу запросить постоянный вид на жительство в стране. Теперь разрешение на пребывание в стране будет выдаваться сроком до трех лет с возможностью продления.

"Аргентина, как и многие другие страны Латинской Америки, заключила соглашение с Россией об отмене виз, чтобы стимулировать культурный и туристический обмен. Однако это было сделано не для того, чтобы в Аргентину приезжали россиянки, которые прячут животы на границе", - сказал дипломат. По его словам, немало россиян приезжает в Аргентину "исключительно ради паспорта, но многие в конечном итоге остаются жить в стране".

"Некоторые собирались рожать детей в аргентинских государственных больницах или получать образование в государственных школах, а затем уехать, чтобы не платить налоги, а это источник финансирования услуг", - отметил посол. Он пояснил, что теперь для того, чтобы иностранец мог получить аргентинское гражданство путем натурализации, ему необходимо прожить в стране не менее двух лет.

"Родильный туризм" из России в Аргентину существует с 2010 года, когда начало действовать двустороннее безвизовое соглашение. После рождения ребенка родители могут по ускоренной процедуре претендовать на гражданство страны, которое дает право на безвизовый въезд в примерно 170 стран.