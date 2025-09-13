Это произошло из-за непогоды на Кубани

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Самолеты компании "Аэрофлот", следовавшие по маршруту Москва - Геленджик - Москва, ушли на запасной аэродром в Минводы из-за непогоды на Кубани. Об этом сообщили в аэропорту Геленджика.

"В связи с ухудшением погодных условий (сильный северо-восточный ветер) рейс SU1154 компании "Аэрофлот", следующий по маршруту Москва (Шереметьево) - Геленджик - Москва (Шереметьево), отправляется на запасной аэродром в аэропорт Минеральные Воды", - говорится в сообщении.

В аэропорту уточнили, что второй рейс SU1148, следующий по тому же маршруту, тоже ушел на запасной аэродром в Минводы.

Кроме того, на запасной аэродром в Адлер ушли два рейса авиакомпании "Смарт авиа", следовавшие по маршруту Санкт-Петербург (Пулково) - Геленджик - Санкт-Петербург (Пулково).

В Южной транспортной прокуратуре уточнили, что аэропорт Геленджика из-за погодных условий временно не принимает рейсы, ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров.