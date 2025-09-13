Президент России поздравит жителей столицы с праздником

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приехал в концертный зал "Зарядье", откуда поздравит жителей столицы с Днем города, передает корреспондент ТАСС.

Москва отмечает свой 878-й день рождения. По случаю праздника 13 и 14 сентября пройдут почти полторы сотни мероприятий, среди которых концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы и другие активности.

Путин последние несколько лет приезжает в "Зарядье" на День города. В выступлении в прошлом году он подчеркивал, что Москва - это не только "сердце России", но и один из лучших мегаполисов мира - по качеству жизни, по возможностям для самореализации.