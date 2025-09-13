Президент РФ поздравил с Днем города не только москвичей, но и всех, кто любит столицу

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает Москву одним из лучших мегаполисов мира.

Выступая в "Зарядье", он отметил, что поздравляет с Днем города не только москвичей, но и всех, кто любит столицу и считает ее одним из лучших городов планеты.

"Полностью с этой оценкой согласен - так оно и есть", - сказал президент.

Он отметил, что для миллионов людей Москва олицетворяет судьбу и историческую миссию России как государства-цивилизации. "Город со славной историей, великими духовными, культурными, ратными и трудовыми традициями - сегодня он является флагманом поступательного, уверенного движения вперед всей России, укрепления нашей суверенной и сильной державы", - указал глава государства.

Российская столица, продолжил Путин, занимает второе место в мире среди крупнейших городских экономик планеты, уверенно держит курс в будущее, закладывает прочную основу для успехов на годы и десятилетия вперед.