В Якутске до конца 2025 завершат создание мемориального комплекса участникам СВО

ЯКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Работы по созданию мемориального комплекса участникам специальной военной операции (СВО) в Якутске завершат до конца 2025 года. Об этом сообщил глава города Евгений Григорьев в ходе пресс-конференции ко Дню города.

"Мемориальный комплекс до конца года будет сделан: с начала 2023 года с инициативной группой, в которую входят матери, жены-вдовы, много раз встречался, обсуждали совместно. Разработали совместно эскизный проект, далее разработали, исходя от этого эскиза, проектно-сметную документацию", - сказал Григорьев.

По данным городской администрации, в проекте предусмотрена установка шестиметровой стелы в честь воинов, погибших в зоне специальной военной операции. Стела станет символом памяти и уважения к героям, защищавшим интересы страны.

Как ранее сообщали в мэрии, в данный момент идут работы по благоустройству территории захоронения участников СВО на Маганском кладбище. Отмечалось, что в рамках проекта благоустройства предусмотрена установка габионов - специальных конструкций, предназначенных для укрепления грунта и предотвращения его сползания. "По желанию родственников мы проводим эту работу. <…> Все работы <…> согласованы были ими, каждое место погребения воина определено в координатах с четырех точек, - добавил Григорьев. - Делаются асфальтирование, тротуарная плитка, брусчатка, водоотведение".

Памятник Герою РФ Дмитрию Егорову

Как рассказал глава Якутска, в городе установят памятник Герою России, Герою Донецкой Народной Республики (ДНР), уроженцу Якутии Дмитрию Егорову. "Мы его откроем ближе к 9 мая следующего года", - сказал он.

По его словам, памятник уже выполнен в бронзе. "Памятник сделали с его товарищем [с позывным] Ронин. <…> Этот памятник сделан без единого рубля бюджетного, - уточнил он. - Более 10 млн рублей вложили граждане города Якутска, ряд мужчин, которые собрались и скинулись деньгами".

Егоров родился 27 января 1975 года в Сунтарском районе Якутской АССР. В 1991 году окончил Арылахскую среднюю общеобразовательную школу.

Звание Героя России было присвоено рядовому Егорову посмертно. В Минобороны РФ ранее сообщали, что рядовой 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Егоров был посмертно представлен к званию Героя РФ за героизм, отвагу и мужество, проявленные в бою против Вооруженных сил Украины у населенного пункта Новомайорское. Как уточнили в военном ведомстве, во время боя непрерывным огнем из стрелкового оружия рядовой ликвидировал часть штурмовой группы ВСУ и таким образом заставил противника отступить. При этом Егоров получил тяжелое ранение, которое стало для него смертельным.