В Волгоградской области захоронили останки 274 защитников Сталинграда

ВОЛГОГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Останки 274 бойцов Красной армии, поднятые поисковым отрядом прокуратуры Волгоградской области, в тожественной обстановке захоронены в хуторе Новомаксимовский. Благодаря этому "поставлена точка" 80-летней истории забвения героев Сталинградской битвы, сказал в рамках памятного мероприятия прокурор Волгоградской области Денис Костенко.

"Сегодня поставлена точка в 80-летней истории забвения героев. <...> Здесь фермерский плуг явил наружу останки красноармейцев. Причем это было перманентно, из года в год. Я сейчас не берусь ответить, почему раньше не интересовались. <...> Мы, безусловно, не первые. Благодаря другим поисковикам были найдены останки 240 бойцов, один из них был опознан. Но наш отряд продолжил и завершил эту работу, - сказал Костенко.

Останки погибших в пересыльном лагере для военнопленных были подняты этой весной поисковым отрядом из числа работников прокуратуры Волгоградской области.

При проведении поисковых работ у двух бойцов были обнаружены смертные медальоны, благодаря которым удалось установить имена погибших героев - уроженца деревни Горка Кондопожского района Карело-Финской ССР Александра Тихоновича Вострякова 1905 года рождения и уроженца села Андреевка Краснодарского края Дениса Васильевича Негоды, 1905 года рождения. Удалось установить и родственников бойцов, которые смогли приехать на церемонию захоронения.

Прокурор Волгоградской области передал личные вещи красноармейцев внучкам бойца Вострякова - Полине Буниной и Ирине Щетинкиной, прибывшим из города Кондопоги в Карелии, и внучатой племяннице бойца Негоды - Татьяне Яковлевой, приехавшей из Новороссийска. "Нам, когда сообщили 6 мая, перед Днем Победы, я не поверила. Я все три дня ревела. <...> Куда мы только ни писали, где мы только ни искали, но он был без вести пропавший. Помню маленькими были, спрашивали бабушку про дедушку, но она говорила, что не знает, он без вести пропал. Плакала она. Когда извещение пришло, она его сразу порвала, сказав, что не верит. Так мы и считали его всегда без вести пропавшим", - рассказала Щетинкина.

На месте захоронения открыт мемориал - монументальная композиция из железа и бетона включает в себя П-образную арку высотой 4 м с висящим на железной проволоке стальным рельсом.

О лагере для военнопленных

Согласно архивным данным, на территории хутора Новомаксимовский Суровикинского района Волгоградской области во время Сталинградской битвы находился лагерь для советских военнопленных, организованный немецко-фашистскими захватчиками. В лагере, который действовал с 1942 по 1943 год, было замучено и убито порядка 350 пленных красноармейцев.