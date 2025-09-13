Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту о завершении программы реконструкции и строительства 343 городских поликлиник

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл новый многопрофильный комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира. Церемония прошла в День города Москвы с участием мэра столицы Сергея Собянина.

Он доложил президенту о завершении программы реконструкции и строительства 343 городских поликлиник, в которых обслуживается практически все население Москвы.

Мероприятие состоялось во время посещения главой государства нового Национального космического центра на западе Москвы.