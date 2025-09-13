В Петербурге прошел день Мариуполя на фестивале "Серебряное ожерелье"

Праздничные мероприятия состоялись на территории Центрального парка культуры и отдыха имени С. М. Кирова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Праздничные мероприятия ко дню города-побратима Мариуполя прошли в рамках проекта "Дни народной культуры Северо-Западного региона "Серебряное ожерелье" в Петербурге. Фестиваль стал частью программы XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, передает корреспондент ТАСС.

"Мы не изменяем нашим традициям и продолжаем разделять радость с нашим побратимом Мариуполем. В этом году ему исполняется 247 лет. И, конечно, мы как побратимы сотрудничаем в совершенно разных сферах, но именно культура является ключевой - это мост для диалога, который укрепляет и объединяет нашу дружбу. Буквально на днях завершилась успехом программа дней петербургской культуры в Мариуполе, и уже сейчас прибывшие к нам артисты из Мариуполя увлекут нас своей народной культурой", - сказал заместитель председателя комитета по культуре Петербурга Станислав Молдованов.

Праздничные мероприятия состоялись на территории Центрального парка культуры и отдыха имени С. М. Кирова. На сцене выступили народный фольклорный греческий ансамбль песни и танца "Сартанские самоцветы" и образцовый ансамбль народного танца "Веснянка" из Мариуполя. Специальный номер программы исполнили будущие артисты мариупольских театров - учащиеся целевого набора Донецкой Народной Республики из Российского государственного института сценических искусств.

"В этом году Санкт-Петербург и Мариуполь отметили третью годовщину с момента подписания соглашения о побратимских связях. <…> Благодаря помощи Санкт-Петербурга фонд мариупольских библиотек пополняется учебниками и книгами на русском языке, петербургские театры радуют жителей Мариуполя гастролями, культурными мероприятиями, а в музеях проходят выставки, посвященные общей истории, Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда", - сказал в видеообращении к гостям фестиваля глава муниципального образования городского округа Мариуполь Антон Кольцов.

Впервые фестиваль "Серебряное ожерелье" прошел в 2021 году. В концертной программе тогда приняли участие коллективы из Санкт-Петербурга, Пскова, Мурманска, Архангельска и Ленинградской области. Сегодня "Серебряное ожерелье" признан одним из ведущих этнокультурных проектов Северной столицы. Он был удостоен Гран-при национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards и награжден Премией признания во имя сохранения наследия Северной столицы "Петербург и Петербуржцы".

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. Его тема в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности".

В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.