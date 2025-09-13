Изменение аэропорта вылета или прилета доступно однократно

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" разрешила своим пассажирам, купившим билеты с вылетом или прилетом в Минводы или Сочи, обменять их на вылет или прилет в Краснодар без удержаний и сборов. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

7 сентября в авиакомпании "Азимут" сообщили о возобновлении полетов из аэропорта Краснодара в Стамбул с 17 сентября, с 27 сентября - в Анталью и с 23 сентября - в Ереван.

"Авиакомпания "Азимут" сообщает о возможности до 20 октября 2025 года оформить изменение в авиабилет с вылетом из Минеральных Вод или Сочи, позволяющее изменить аэропорт вылета на Краснодар, без удержаний и сборов. Такая же опция доступна для пассажиров, прилетающих в эти города: по заявке пассажира аэропорт назначения может быть изменен на Краснодар без сборов и удержаний", - говорится в сообщении.

В авиакомпании уточнили, что изменение аэропорта вылета или прилета доступно однократно, даты вылета - до 28 марта 2026 года.

"Азимут" базируется в международном аэропорту Краснодар с начала полетов в 2017 году.

Краснодарский аэропорт открыт для обслуживания рейсов с 09:00 мск 11 сентября. Аэропорт не обслуживал самолеты с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. На протяжении всего периода временных ограничений аэропорт поддерживал высокую степень готовности для возобновления работы, также в аэропорту укомплектован штат сотрудников. Первый рейс Москва - Краснодар после возобновления работы аэропорта ожидается 17 сентября. Его выполнит "Аэрофлот".