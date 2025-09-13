Президент также рассказал, что с целью повышения качества преподавания математики и знаний об окружающем мире с сентября в столичных школах ввели новые учебные курсы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Современные спортивные залы, учебные лаборатории и IT-классы будут созданы в московских школах в рамках масштабной реконструкции учебных зданий. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на выступлении в "Зарядье" в честь Дня города Москвы.

"В текущем году началась масштабная реконструкция школьных зданий. В рамках этой программы будут создаваться современные спортивные залы и открытые площадки, учебные лаборатории и IT-классы. Речь о формировании принципиально новой, современной образовательной среды для школьников и педагогов Москвы", - сказал глава государства.

Он также рассказал, что с целью повышения качества преподавания математики и знаний об окружающем мире с сентября в столичных школах ввели новые учебные курсы. "Они помогут детям уже в начальных классах учиться исследовать и экспериментировать, развивать логическое мышление, решать нестандартные задачи", - отметил президент.

Путин подчеркнул, что именно в школе закладывается "фундамент поступательного движения столицы", и именно поэтому создание условий для "гармоничного, всестороннего развития детей, сбережение их здоровья находится в центре особого внимания правительства Москвы".

"В образовании, как в сфере культуры, искусства, Москва реализует действительно серьезные, значимые проекты, - подчеркнул российский лидер. - Они призваны стать источником передового опыта для всей страны, служить задачам воспитания и просвещения, укрепления суверенного мировоззрения, продвижения наших традиций и ценностей".