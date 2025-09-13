В Свердловской области опровергли введение в регионе беспилотной опасности

Некоторые жители получили сообщение об объявлении режима

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Информация о введении на территории Свердловской области режима "Беспилотная опасность" является недостоверной, сообщили в антитерорристической комиссии региона.

Как передает корреспондент ТАСС, в субботу в 17:30 по местному времени (15:30 мск) некоторые жители области получили сообщение "RSCHS: "Объявлен режим "Беспилотная опасность". Возможны ограничения мобильной связи".

"Информация об объявлении режима "Беспилотная опасность" в Свердловской области является недостоверной", - отметили в антитеррористической комиссии области.